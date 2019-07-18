Gezi parkı olaylarına ilişkin davada ara karar

Cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve işlediği iddia olunan suçun katalog suçlardan olması sebebiyle sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bir sonraki celsede tanık beyanlarının alınmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı Silivri'de yapılmak üzere 8-9 Ekim 2019'a erteledi.