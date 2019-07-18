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18.07.2019 - 18:45| DHA

Gezi parkı olaylarına ilişkin davada ara karar

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında işadamı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 sanığın ’Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı.

Gezi parkı olaylarına ilişkin davada ara karar

Cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve işlediği iddia olunan suçun katalog suçlardan olması sebebiyle sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bir sonraki celsede tanık beyanlarının alınmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı Silivri'de yapılmak üzere 8-9 Ekim 2019'a erteledi.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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