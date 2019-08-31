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31.08.2019 - 13:57| İHA

Gezici hırsızlık şebekesindeki 2 kadın yakalandı

Kahramanmaraş’ta, gezici hırsızlık şebekesinde oldukları tespit edilen ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kadın, girdikleri bir apartmanda yakalandı.

Gezici hırsızlık şebekesindeki 2 kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde hırsızlık amacıyla gezindikleri düşünülen 2 kadını takibe aldı. Bir apartmana giren kadınlar polis ekiplerince yakalandı. Kadınların yapılan üst aramasında kapı açmaya yarar çok amaçlı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kiraz Y’nin (25) hırsızlık suçundan 19 adet kaydının olduğu ve evden hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şehriban Y. (27) isimli kadının ise yine hırsızlık suçundan 12 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı olaydan arandığı, hakkında evden hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.


Şüphelilerin Osmaniye'den günübirlik geldikleri, gezici hırsızlık şebekesinden oldukları tespit edildi. Kadınların, daha önce de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları ve mahkemece arandıkları anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kadınlar, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasında alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

Gezici hırsızlık şebekesindeki 2 kadın yakalandı

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