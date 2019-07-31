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31.07.2019 - 16:42| DHA

Gezmek için otomobil çalan kişi yakalandı!

Samsun’da kontak anahtarları üzerinde bırakılan 2 otomobili çalıp, kaçan Bahat K.(41) polisin takibi ile yakalandı. Bahat K., "Otomobilleri gezmek için çaldım" dedi.

Gezmek için otomobil çalan kişi yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, matbaa ve lokanta sahibi 2 kişinin, kontak anahtarları üzerlerinde bırakılan otomobillerinin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Bahat K. (41) olduğunu belirledi. Şüpheli, otomobilleri park ettiği Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı.

Anahtarları şüphelinin cebinde bulunan otomobiller, sahiplerine teslim edilirken, Bahat K. ifadesinde araçları gezmek için çaldığını söyledi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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