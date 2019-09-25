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25.09.2019 - 12:35 | | İHA

'Gezmeye gidiyorum' dedi bir daha dönmedi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafta önce gezmek için evinden ayrılan lise öğrencisi 14 yaşındaki kızdan bir daha haber alınamadı.

'Gezmeye gidiyorum' dedi bir daha dönmedi!

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan lisesi öğrencisi Hatice Türktaş (14), geçen çarşamba günü dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Hatice Türktaş’tan haber alamayan ailesi, çevrede aradı.

Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp genç kızının bir an önce bulunmasını isteyen ailesi onun için endişelendiklerini söyledi.

 

 

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