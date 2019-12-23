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23.12.2019 - 04:05 | | İHA

Giresun’da kaza: 8 yaralı

Giresun’un Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Giresun’da kaza: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesi Üçtepeler Beldesi Kızıllar mevkiinde Bekir Çınar idaresindeki 28 EE 259 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan duvara çarptı. Kazada, sürücü Bekir Çınar ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Elif Naz Ay (9) Murat Ay(44), Rukiye Ay(38) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Çamoluk ilçesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Fener (37) yönetimindeki 61 PA 003 plakalı araç Sivas ili Gölova ilçesi istikametinden Çamoluk istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada, araç sürücüsü Yusuf Fener ve araç içinde bulunan Sevda Fener (32) Ceren Fener (13) ve Hazal FENER (10) yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Çamoluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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