Git Başımdan filmi başrol oyuncuları kimler?

Git Başımdan filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ'un yer aldığı Git Başımdan filmi 28 Ekim 2015 yılında vizyona girdi. Vizyonda 4 hafta boyunca kalan film sinema salonlarında 155.413 seyirci tarafından izlenirken toplamda 1.587.782,00 TL hasılat elde etti. Peki Git Başımdan filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

GİT BAŞIMDAN BAŞROL OYUNCULARI

Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Aslı Tandoğan, Seda Güven, Nevra Serezli, Erşan Utku Ölmez, ve Özgür Ozan yer alıyor.

GİT BAŞIMDAN FİLMİ KONUSU

30'lu yaşlarının ortasındaki Latif, yıllardır annesiyle birlikte yaşayan, aynı kadınla birlikte olan ve aynı işte çalışan sıradan bir adamdır. Latif bir gün sevgilisi Reyhan'a ayrılmak istediğini söylemeye karar verir ancak konuşma beklediği gibi gelişmediği gibi üstüne kendisini Reyhan'a evlilik teklifi ederken bulur. Düğün günü gelip çattığında ise iç sesi ona düğünden kaçmasını söyler. Latif içindeki sese kulak verir ve arabasına atladığı gibi düğünden kaçar.

Bu esnada birine çarpar ve çarptığı adamı arabasına almak zorunda kalır. Bu kişi Latif'in iç sesi olan Mansur'dur! Yola koyulan Latif ile Mansur bir kavgaya karışırlar ve burada arabasını arayan Selin ile karşılaşırlar. Bu birliktelik üç kişilik eğlenceli bir yol macerasına dönüşür...

Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği komedi filminin başrollerini Şahin Irmak ile Bülent Emrah Parlak ikilisi paylaşıyor.