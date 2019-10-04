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04.10.2019 - 11:31 |

Gizem Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında?

Var mısın, Yok musun? yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu 2011 yılında Hakan Hatipoğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü isim bugün "2. Sayfa"nın konuğu oluyor. Peki, Gizem Hatipoğlu kimdir?

Gizem Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında?

Gizem Hatipoğlu bugün "2. Sayfa"nın konuğu oluyor. Ünlü ismin programa katılmasıyla birlikte hakkındaki bilgiler de bir kez daha aratılmaya başlandı. İşte Hatipoğlu'nun biyografisi...

GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR?

1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Hatipoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Reklamcılık bölümünde tamamladı. Televizyon dünyasına Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına katılarak atılan Gizem Hatipoğlu, buradan 130 bin TL'lik ödül kazandı.

SURVİVOR'A DA KATILDI

Var Mısın Yok Musun yarışma programıyla geniş kitleler tarafından tanınırlık sağlayan Gizem Hatipoğlu, bu yarışmanın ardından Survivor yarışmasında yer aldı. 2011 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan Star Life adlı magazin programında sunuculuk yapan Hatipoğlu, 2016 tarihinde de Kanal D ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi isimli programın da sunuculuğunu yapmıştır.

KIZLARININ ADI "LİLA" OLDU

Gizem Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde aynı yarışmadan tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlenmiştir. Hatipoğlu çiftinin Lila adında bir kızı vardır.

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