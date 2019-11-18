Gizem hemşirenin ölümüne yol açan sevgililerin cezasına, anne isyan etti!

İstanbul Maltepe'de geçen yıl 6 Ekim'de minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na (31), alkollü sürücü Merve Köstereli (27) ve yanındaki eski nişanlısı alkollü Tunç Öcal'ın (31) içinde olduğu otomobil çarptı. Altunoğlu öldü.

Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, kazanın, Merve Köstereli'nin Tunç Öcal'dan ayrılmak istediği için aralarında tartışma çıktığı, Tunç Öcal'ın direksiyona müdahalesi sonucu yaşandığı iddia edildi. 15'er yıla kadar hapis istenen ikili, 9 ay hapiste kaldıktan sonra 80 bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmaya başladı. Mahkeme, Merve Köstereli'ye 5 yıl, Tunç Öcal'a da 7.5 yıl hapis cezası verdi. Her iki sanık da cezaya itiraz etti.

'MEZARINA GİDEMİYORUM'

Kararın temyiz süreci beklenirken, anne İlknur Altunoğlu, kızının ölümüne yol açanlara verilen cezaya isyan etti. "Ben her mahkeme sonrası yavrumun mezarına gidip, 'Bu kez de çıkamadılar' diye anlatıyordum" diyen Altunoğlu, "Onlar içerdeyken ben nefes alıyordum. Şimdi nefes alamıyorum. Boğuluyorum, yavrumun yanına mezarına gidemiyorum. Alkollü araç kullanıp kızımın ölümüne yol açanlar, duruşmada karşımda saygısızca annesine öpücük gönderiyor. 'Mali müşavir olmak üzereyim ve bir geleceğim var. Lütfen bana güzel olan geleceğimi bağışlayın' demiş. Benim kızımın geleceği ne olacak" diyerek isyanını dile getirdi. Acılı anne, şöyle devam etti: "Eşyalarını kaldıramadım. Diş fırçası, havlusu hâlâ banyoda. İlk maaşıyla adağı vardı, kurban kesecekti. Maaşını dahi alamadı. Onu bizden ayırdılar. Dava sonuçlanana kadar dışarda elini kolunu sallayarak gezecek. Babası zaten hastaydı bu olayda eklenince iyice hasta oldu. İşe gidemedi işten çıkarıldı. Sadece Gizem'i değil hepimizi hayattan kopardılar."

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Alkollü şekilde direksiyona geçerek insanların hayatını hiçe sayanlarla ilgili olarak Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, alkollü sürücüye verilen beraat kararını bozdu. Trafik polislerinin kontrolü sırasında durdurulan sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan tutanak tutulan sürücü hakkında dava açıldı. Mahkemenin beraat kararını Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Yargıtay 10. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.