MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...
17.10.2019 - 23:44 | | AA

'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

 

Ülke basınında yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, "EVALI" ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının 1300'e yaklaştığı belirtildi.

Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.

Söz konusu hastalıkta ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

Şampiyon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat çıktığı maçta...

Şampiyon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat çıktığı maçta...

Sıradaki Haber