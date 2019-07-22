22.07.2019 - 14:51
Gizli Dosya filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
5 Kasım 2015 tarihinde vizyona giren Gizli Dosya filmini James Vaderbilt yönetti. Dram, biyografik türünde olan Gizli Dosya filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...
Gizli Dosya filminin konusu: Yönetmenliğini ve senaristliğini James Vanderbilt'in üstlendiği filmin başrollerinde Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid, Topher Grace, Elisabeth Moss yer alıyor. Film Amerikan askerlerinin Irak'ta yer alan Abu-Grahbi Cezaevi'nde tutuklulara uyguladıkları işkenceyi 2004 yılında ortaya çıkaran CBS sunucusu Dan Rather ve yapımcısı Mary Mapes'in hikayesine odaklanıyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Cate Blanchett
Rolü : Mary Mapes
Robert Redford
Rolü : Dan Rather
Dennis Quaid
Rolü : Col. Roger Charles
Topher Grace
Rolü : Mike Smith
Elisabeth Moss
Rolü : Lucy Scott
Stacy Keach
Rolü : Lt. Colonel Bill Burkett
Bruce Greenwood
Rolü : Andrew Heyward
Dermot Mulroney
Rolü : Lawrence Lanpher