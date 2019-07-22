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22.07.2019 - 14:51

Gizli Dosya filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

5 Kasım 2015 tarihinde vizyona giren Gizli Dosya filmini James Vaderbilt yönetti. Dram, biyografik türünde olan Gizli Dosya filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...

Gizli Dosya filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gizli Dosya filminin konusu: Yönetmenliğini ve senaristliğini James Vanderbilt'in üstlendiği filmin başrollerinde Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid, Topher Grace, Elisabeth Moss yer alıyor. Film Amerikan askerlerinin Irak'ta yer alan Abu-Grahbi Cezaevi'nde tutuklulara uyguladıkları işkenceyi 2004 yılında ortaya çıkaran CBS sunucusu Dan Rather ve yapımcısı Mary Mapes'in hikayesine odaklanıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Cate Blanchett
Rolü : Mary Mapes
Robert Redford
Rolü : Dan Rather
Dennis Quaid
Rolü : Col. Roger Charles
Topher Grace
Rolü : Mike Smith
Elisabeth Moss
Rolü : Lucy Scott
Stacy Keach
Rolü : Lt. Colonel Bill Burkett
Bruce Greenwood
Rolü : Andrew Heyward
Dermot Mulroney
Rolü : Lawrence Lanpher

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