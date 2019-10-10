Gmail hesabı nasıl silinir? Gmail hesap silme linki

Gmail dünya üzerinde en çok kullanılan mail platformu olarak kullanılıyor. Kullanıcılar bazı durumlarda gmail hesaplarının silmek durumunda kalabiliyor. Bazen ise yeni bir hesap açabilmek için yıllar önce açtıkları eski hesaplarını kapatıp yenilerini açmanın hesaplarını yapıyor. Peki Gmail hesabı nasıl silinir?

GMAİL HESABI KALICI OLARAK NASIL SİLİNİR?

1-Öncelikle My Account adresinden açık olmadığı takdirde, hesap oturumunuzu açmanız gerekiyor.

2-Soldan üçüncü sırada yer alan “Veri ve Kişiselleştirme” bölümünde “Bir hizmet silin” seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

3-Gmail hesabınızı kalıcı olarak silmeye yarayacak diğer adımda sayfanın sol tarafında “Bir Google hizmetini silin”i seçmeniz gerekecek. Bu bölmeye tıklamanızdan sonra, Google size yeniden oturum açma talebini iletebilir.

4-Ardından karşınızda “Ürün Sil” bölümünde yer alan hizmetlerden “Gmail”i bularak “Sil” simgesini seçmeniz yerinde olacaktır.

5-Gmail hesabınızı kalıcı olarak silme yolundaki son adımda, Google kullandığınız Google Dil Seçeneğine uygun olarak çeşitli talimatlar içeren bir sayfayı sizin önünüze sunacaktır.

“Lütfen bunu dikkatlice okuyun. Bu o bildiğiniz sıkıcı metinlerden değildir” şeklinde başlayan talimat, Gmail adresinize bir daha e-posta, içerik alamayacağınıza yönelik uyarılarla devam edecektir.

Talimatlara göre ayrıca mevcut adresiniz ile Google dışında kullandığınız hizmetlerde de çeşitli aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

Örneğin banka hizmetleriniz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızda mevcut Gmail adresinizi kullanıyorsanız, bu sizin için büyük sorun teşkil edecektir.

Bu sorundan kurtulmanız için sunulan alternatif yol ise, Google dışındaki hizmetlerde kullandığınız Gmail adresinizi diğer hizmetlerde güncellemeniz olacaktır.

Gmail hesabınızı sildiğinizde, Gmail Posta Kutusu kapatılacak, tüm Gmail içerikleri silinecek ve 2 iş günü içerisinde e-posta adresinize erişiminizi kaybetmiş olacaksınız.

-Son olarak, “Evet, kullanıcı@gmail.com adresini kalıcı olarak silmek ve bu adresi Google Hesabımda kaldırmak istiyorum” seçeneğini tıklayarak, yeni Gmail adresi açmak için kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra Gmail Hesabınızı Silme işleminiz sonlanacaktır.