MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGöç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden "deport" açıklaması
28.07.2019 - 10:27| AA

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden "deport" açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden "deport" açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yayınlanan "Ölüme deport" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Haberde ismi geçen Uygur Türkü'nün, uzun dönem (süresiz) ikamet izni başvurusu şartlarını taşımadığı için reddedildiği ve kendisine tüm reddedilen ikamet başvuruları için kullanılan matbu tebligatın yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen şahıs sınır dışı edilmediği gibi hakkında sınır dışı kararı da bulunmamaktadır. Sınır dışı edilecek yabancıların muhafaza edildiği geri gönderme merkezlerine de alınmamış olup özgür olarak ülkemizde hayatını devam ettirmektedir. Şartlarını taşımadığı için uzun dönem ikamet izni başvurusu reddedilmiş olsa da kendisine uygun olan diğer ikamet izinlerine başvuru yapabileceği formda yazdığı gibi kendisine de izah edilmiştir. Ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesi söz konusu olmamış ve olmayacaktır."

Motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kameradaBalat sahil yolunda motosikletle seyreden genç, virajı alamayıp gidon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak kaza yaptı. Gencin metrelerce sürüklendiği kaza kask kamerasına yansırken yerde yatan genci gören vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sapanca Gölü'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Sapanca Gölü'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

İnternetteki haberlerini gösterip haraç topladı

İnternetteki haberlerini gösterip haraç topladı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden "deport" açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden "deport" açıklaması

FSM köprüsünden sevindiren haber! Çalışmaların sona ereceği tarih...

FSM köprüsünden sevindiren haber! Çalışmaların sona ereceği tarih...

Sıradaki Haber