20.07.2019 - 18:01
Göçebe filmi oyuncuları kimler?
Emir Mavitan'ın yönetmenliği üstlendiği Türkiye yapımı olan Göçebe filmi dram türünde yapıldı. Peki Göçebe filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
GÖÇEBE FİLMİ KONUSU
Tüccar bir baba, oğlu ve köpeklerinin; kurak ve distopik bir dünyada geçen yolculuk öyküsü. Çok eski bir harita sayesinde uçsuz bucaksız bir çölü geçip bulacakları vaat edilen yeşil topraklardaki medeniyete kabul edilme savaşı. Tek yapmaları gereken, bir sınavı geçmeleridir; dört kazık ve bu kazıklarla çitleyecekleri sınırsız toprak. Tek kural ise gün doğarken yola çıkıp, gün batarken diktikleri ilk kazığa geri dönmeleridir. Göçebe, baba-oğul ilişkisinden iyilik ve kötülüğe, kapitalizm ile komünal hayattan mülteci problemlerine kadar geniş konuları ele alıyor.
GÖÇEBE OYUNCULARI
Berke Üzrek: Baras
Arda Anara: Karan
Levent Özdilek: Alaz
Mehmet Ulay: Ilgar
Ümit Erlim
Yağmur Ün