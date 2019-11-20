Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem

Her yıl binlerce kaçak göçmen yakalayan, yabancı terör örgütü üyelerini ve savaşçılarını sınır dışı eden Türkiye, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede bir adım daha atıyor. İçişleri Bakanlığı’yla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifine göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) sayılan katalog suçlar arasına alınıyor.



Böylece bu suçlarda caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor. Düzenlemede ayrıca Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancıların “kabul edilemeyen yolcu” kapsamına alınarak işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında belirlenecek alanlarda bekletilmesi öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl 10 bin civarında organizatör gözaltına alındı.



8 yıla kadar hapis cezası



AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 95 maddelik kanun teklifinde öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:



Göçmen kaçaklığı yapanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar, CMK’da sayılan katalog suçlar arasına alınacak.



Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar “kabul edilemeyen yolcu” kapsamına alınacak ve bu kişiler işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında bekletilecek.



Göç İdaresi, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilecek.



İdari gözetim altına alınan yabancıların uyruklarının tespit edilmesi amacıyla elektronik ve iletişim cihazları incelenebilecek. İnceleme sonucunda elde edilen veriler bu amaç dışında kullanılamayacak.



Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara, belirli adreste ikamet etme, bildirimde bulunma, aile temelli geri dönüş, geri dönüş danışmanlığı, kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma, teminat ve elektronik izleme idari gözetime alternatif yükümlülük olarak getirilebilecek.



Çocuklar korunacak



Türk vatandaşlığından çıkan anne ve babanın çocuklarının da Türk vatandaşlığını kaybetmesini öngören yasal düzenleme kaldırılacak.



Çocukların geri gönderme merkezinde yalnızca ebeveynlerinin refakatinde barındırılabilmesi, refakatsiz çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca barındırılmaları sağlanacak.



Hakkında sınır dışı etme kararı alınmış ve ülkesine gönüllü olarak geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlerden, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün uygun gördüğü kişilere ayni veya nakdi destek sağlanabilecek.



Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esas olacak. Başvuru alındığı andan itibaren, haklarında Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygulanacak. Uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilecek.

TCK haricinde katalog suçlar

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı veriliyor. TCK’da yer alan ve “katalog suç” olarak bilinen şu hallerde tutuklama yapılıyor:



Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, silahla işlenmiş kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık ve yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar.



CMK 100. maddede yer alan tutuklama nedenleri arasında sayılan TCK haricindeki katalog suçlar da şöyle:



Kasten orman yakma



6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da tanımlanan silah kaçakçılığı) suçları.

4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 22. maddesinin zimmet suçu. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 68. ve 74. maddelerinde tanımlanan suçlar.



6831 sayılı Orman Kanunu’nun 110. maddesinde tanımlanan kasten orman yakma suçları.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 33. maddesinde sayılan suçlar.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen suçlar.



Cumhurbaşkanı süreyi uzatabilecek





Uluslararası koruma statüsü sahibi kişi; kendi isteğiyle Türkiye’den ayrılırsa, üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanırsa, üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında kabul edilirse, üçüncü bir ülkeye çıkış yaparsa ya da ölürse uluslararası koruma statüsü sona erecek. Ad ve soyad değişikliği işlemleri 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın yürütülecek. Cumhurbaşkanı’na süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.



Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamların yargılanmasında izin yetkisi valide; Cumhurbaşkanı kararıyla atananların yargılamasında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.



Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmuşlar ile eşleri, anne ve babaları ile çocuklarının ve ölenlerden SGK ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.



“Şehit” ve “gazi” kelimeleri izinle kullanılabilecek.

Organizatörlere 8 yıl hapis cezası



TCK’nın 79. maddesine göre doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor. Göçmen kaçakçılığı suçunun, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu kapsamında kurulan örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ise verilecek cezalar yarı oranında artırılıyor.



10 bin organizatör



Göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüs de suç tamamlanmış gibi cezalandırılıyor.



İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre her yol yaklaşık 10 bin organizatör yakalanıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre de Ocak 2019’dan 13 Kasım’a kadar 395 bin 938 düzensiz göçmen yakalandı. Sadece eylül ayında yakalanan 67 bin 371 düzensiz göçmen, tüm zamanlarda bir ay içinde yakalanan en yüksek sayı olarak dikkati çekti.

Kumar cezası 1000 TL



Kumar oynayanlara idari para cezası 320 TL’den bin TL’ye yükseltilecek.

Akıl hastalığı sebebiyle kısıtlamaya, ancak sağlık kurulu raporuyla karar verilecek.



Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet personelinden, tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilenlere İçişleri Bakanı’nca, “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası” verilebilecek.