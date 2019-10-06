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06.10.2019 - 07:50 | | İSTANBUL Milliyet

‘Göçmen sorununa kalıcı çözüm bulunsun’

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 9 ülke ile Türkiye’den akademisyen, belediye başkanları ile siyasilerin katıldığı 3. Uluslararası Diyalog Konferansı sona erdi.

‘Göçmen sorununa kalıcı çözüm bulunsun’

Almanya, Rusya, İran, Azerbaycan, Makedonya, Arnavutluk, Moldova, Moldova-Gagavuzya, Bulgaristan ve Türkiye’den katılımın olduğu konferansın sonuç bildirgesi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında açıklandı. Başkan Kılıç, “Üçüncüsü gerçekleştirilen bu toplantıda can alıcı konulardan biri olan göçmen sorunlarını ve yoksulluk ile kentsel dönüşüm ele aldık. Bu yönde meslektaşlarım ve değerli akademisyenlerle çeşitli noktalarda ortak bir fikir ürettik. İşte bu kültür ve inanç yakınlaşmaları, kafalardaki önyargı duvarlarını daha kolay kıracak. Göçmenler ötekileşmiş, dışlanan kitleler değil, aksine yaşadıkları ülkelere değer üreten kimselerdir. Her ülkede ‘Göçmen Bakanlığı’nın kurulması lazım” dedi. 7 maddelik bildirgede şunlar yer aldı:

Göçmen sorununu kabul etmeli ve kalıcı çözümler üretmeliyiz.

Mültecileri sorunlu bireyler olarak gören anlayış ve politikalardan derhal vazgeçmeli.

Bu sorunu insan hakları temelinde çözmekten başka yolumuz yoktur.

Yoksulluğun ana kaynağı eğitimsizliktir. Yoksulluğu, eğitimi de işin içine katarak gidermek temel görevlerimizdir.

Yerel yönetimlerde göç ve göçmen sorunlarına çözüm üretecek birimlerinin kurulmalı.

Mültecilerin en temel sorunlarından olan barınma hakkına dönük çalışmalar yapmalı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, hayata geçireceği tüm projeleri destekliyoruz.

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