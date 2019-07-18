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18.07.2019 - 12:47| AA

Son dakika... Yolcu minibüsü takla attı! 16 ölü, 51 yaralı

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole  devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Son dakika... Yolcu minibüsü takla attı! 16 ölü, 51 yaralı
Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var
Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var
Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var
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Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında,  Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak  şarampole devrildi.

Kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan yaralıların durumu  hakkında ilgili bilgi alan Bilmez, yaralıların tamamının hastanelerde tedavi  altına alındığını söyledi.

Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Maalesef elim kazada an itibariyle ölen kişi sayısı 16, yaralı sayısı da 51. Durumu ağır olanlar da var. Ölüler arasında çocuklar ve kadınlar da  bulunuyor. Umarım yaralılardan başka ölen olmaz. Aracın sürücüsü de olay yerinde  öldü. Sürücünün daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında adli işlem  yapılmış. Normal şartlarda 17-18 kişilik bu minibüse 67 kişi sığdırılmış."

Bilmez, kazada hayatını kaybeden sürücünün daha çok yolcu almak için  aracın koltuklarını söktüğünü vurguladı.

 

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