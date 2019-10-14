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14.10.2019 - 09:51 | | DHA

Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş

Konya'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu üzerinde durulan erkek cesedinin, kime ait olduğu araştırılıyor.

Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş
Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş
Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş
Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş
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İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde cumartesi günü saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görenler, emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin, tahminen 4-5 ay önce gömüldüğü, büyük kısmının ise çürüdüğü tespit edildi. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk otopside, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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