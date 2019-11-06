Goji Berry (Kurt Üzümü) nedir? Goji Berry faydaları ve zararları

Son dönemde Türkiye'de de üretilmeye başlanan anavatanı Tibet olan Goji Berry'nin birçok faydası bulunmaktadır. turuncu, kırmızı renkli ve keskin tadı olan otantik bir meyve olmakla beraber, Orta Asya kökenlidir. Özellikle Çin’de en az 2000 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen bu meyve, bugün de aynı şekilde şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

Taze kullanımının yanı sıra kurutulmuş olarak da tüketilen goji berry, dünyada wolfberry ismiyle biliniyor.

Kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren kolesterol ve kalp dengesini düzenleyen bu meyve, diyabetten kısırlığa kadar birçok soruna çözüm olabilmektedir.

Bunun yanı sıra, özellikle görme duyusuna iyi gelmesi, insan sağlığı içintepeden tırnağa faydalı olduğunu kanıtlamaktadır.

Son zamanlarda Türkiye’nin de içinde bulunduğu pek çok ülkede üretiliyor. Solanaceae familyasının, Lycium cinsinden bir tür olan goji berry, çalı meyvesidir. Birçok türü bulunan goji berrynin özellikle iki türünün lezzetli olduğu bilinmektedir. Piyasada hemen her türü bulunsa da barbarumve chinense türünün diğerlerine oranla daha faydalı olduğu söylenebilir.

Goji berry’nin faydaları nelerdir?

Ana vatanı Tibet olan, kurt üzümü ya da mutluluk meyvesi olarak da bilinen goji berrynin,içerdiği polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerin uğratacağı zararlara ve erken yaşlanmaya karşı koruduğu belirtiliyor.

Özellikle yüzde ortaya çıkan kırışıklıkları gidermek için çokça kullanılan bu meyve, aynı zamanda stres ve kaygıyı da engellemektedir.

Gün içinde tüketilen birkaç adet taze goji berry herhangi bir ruh veya sinir hastalığınız varsa kendinizi daha rahatlamış hissetmenizi sağlayacaktır. Özellikle anksiyete bozukluğu, depresyon ve panik atak hastaları için yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

Goji berry meyvesi, içerdiği A vitamini sayesinde görme sorunlarına da çözüm olabilmektedir. Bilhassa katarakta karşı önerilen bir meyvedir.

Sindirimi kolaylaştırır, yağyakmayı sağlar. Kadınlarda doğurganlığı yüksek oranda artıran gojiberry, erkeklerde de sperm sayısının artışını sağlıyor. Bu sayede kısırlık tedavisine destek veriyor. Tüm bunların yanında kilo vermek ve güne enerjik başlamak için de goji berry yiyebilirsiniz.