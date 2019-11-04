04.11.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara
Gökbilim merkezi küle döndü
Ankara’nın Mamak ilçesi Misket Mahallesi’nde bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi.
Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın önce aşağı katlardaki küçük bir bölümde başladı. Kısa sürede üst katlara da sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle tüm binayı sardı. Yangın sırasında binada 9 personelin bulunduğu ve binayı boşalttığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binayı küle çeviren yangın 30 dakika içerisinde söndürüldü. Mamak’ta Nisan 2017’de 15 milyon lira harcanarak hizmete giren merkezi bugüne kadar 46 ilden 70 bin öğrenci ziyaret etti. Başkenttin Anıtkabir’den sonra en fazla ziyaret edilen ikinci yeri konumundaki gökbilim merkezine Türkiye’nin birçok noktasından öğrenciler geliyordu.
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