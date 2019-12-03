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03.12.2019 - 21:02 | | AA

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 5 feribot seferi düzenlenemeyecek.

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 17.00'de sefer yapılacak, diğer güzergahlarda ise ulaşım normal olarak gerçekleştirilecek.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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