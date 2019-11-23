Gökçek’in mal varlığı araştırılacak

Dağdaş, soruşturmanın genişletilerek, Gökçek’in mal varlığının araştırılması yönünde talepte bulundu. Mahkeme Gökçek’in mal varlığının incelenmesi yönünde karar verdi.



Gökçek’in, eski Devlet Bakanı Dağdaş hakkında açtığı tazminat davasında Gökçek’in mal varlığının araştırılması yönünde karar çıktı. Dağdaş, Gökçek için “FETÖ üyesi”, “organize suç örgütü”, “lideri” gibi iddialarda bulunmuş, bunun üzerine, Gökçek de, Dağdaş hakkında 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. Önceki gün görülen ve Gökçek’in katılmadığı davada, Dağdaş’ın savunmasında, Gökçek’in kamu hizmetindeki geliriyle orantısız mal varlığına sahip olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Bu nedenle Gökçek’in mal varlığının araştırılması yönünde talepte bulunan Dağdaş’ın, soruşturulmanın genişletilmesini istediği bildirildi. Gökçek’in avukatının ise bu talebi kabul etmediklerini söylediği belirtildi. Mahkeme, Gökçek’in mal varlığının incelenmesi yönünde karar verdi. Duruşma 5 Mart 2020’ye ertelendi.



