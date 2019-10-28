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28.10.2019 - 16:10 |

Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında? Gökhan Çıra'nın mesleği nedir?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile bu akşam evlenecek olan Gökhan Çıra hakkında meraklı arayış başladı. Gökhan Çıra kaç yaşında, Gökhan Çıra kimdir, Gökhan Çıra nereli soruları yoğun ilgi görüyor. İşte Gökhan Çıra hakkında bilinenler...

Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında? Gökhan Çıra'nın mesleği nedir?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor’da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikte. İkili sosyal medyada sık sık birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşıyor.

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