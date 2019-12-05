GÃ–KHAN Ã‡IRA NEDEN GÃœNDEM OLDU?



Galatasaray, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± maÃ§Ä±nda sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. MaÃ§ sonrasÄ± Tuzlasporlu futbolcu GÃ¶khan Ã‡Ä±ra Instagram hesabÄ±ndan bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ± ve galibiyeti kutladÄ±. 2 Ä°nternet fenomeni Selin CiÄŸerci ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik sonrasÄ± Ã¼nlenen GÃ¶khan Ã‡Ä±ra'nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ± GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ±n tepkisini Ã§ekti. 3 GÃ¶khan Ã‡Ä±ra paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bÃ¼tÃ¼n takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zn ayaÄŸÄ±na saÄŸlÄ±k. BÃ¼yÃ¼klÃ¼k isimle olmuyormuÅŸ. Åžimdi ikinci maÃ§a Ã§ok iyi hazÄ±rlanÄ±p turu geÃ§mekte. herkesin ayaÄŸÄ±na saÄŸlÄ±k, bravo takÄ±m,tebrikler" dedi



GÃ–KHAN Ã‡IRA KÄ°MDÄ°R?



GÃ¶khan Ã‡Ä±ra, 16 Åžubat 1996 tarihinde Tokat'ta dÃ¼nyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa YaÅŸamspor'da baÅŸladÄ±ktan sonra, AltÄ±nordu Belediyespor, Soyaspor GenÃ§lik kulÃ¼plerinde amatÃ¶r lisansla forma giydi.

Galatasaray'Ä±n U19 takÄ±mÄ±nda 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen GÃ¶khan Ã‡Ä±ra, bir yÄ±l sonra Beylerbeyi takÄ±mÄ±na transfer oldu. GÃ¶khan Ã‡Ä±ra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirsporâ€™da top koÅŸturmaya baÅŸladÄ±. GenÃ§ futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. GÃ¶khan Ã‡Ä±ra, 2 yÄ±ldÄ±r sosyal medya fenomeni ve ÅŸarkÄ±cÄ± Selin CiÄŸerci ile birlikte. Ä°kili sosyal medyada sÄ±k sÄ±k birlikte Ã§ekildikleri fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor.





