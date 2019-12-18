Gökhan Çıra - Muslera olayı nedir? Muslera ve Gökhan Çıra'dan açıklama! Gökhan Çıra kimdir?

Galatasaray - Tuzlaspor maçında gündem olan ve dün gece Muslera ile tünelde tartışma yaşayan Gökhan Çıra'ya tepkiler sürüyor. Bir çok eski Galatasaraylı "Saygı" vurgusunda bulundu.Türkiye Kupası 5.Tur 2. maçında 2-0'ın rövanşında Tuzlaspor'a konuk olan Galatasaray tam kadro çıktığı karşılaşmayı 4-0 yendi ve bir tura yükselen takım oldu.

Galatasaray'ın son 16'ya yükseldiği maçın ardından iki takım futbolcuları arasında arbede çıktı. Arbede de yumruklaşan futbolcular olduğu görüldü. Karşılaşmanın sonunda yaşanan tartışmanın detayları belli oldu.

MUSLERA'DAN AÇIKLAMA

Gökhan Çıra ile Muslera arasında soyunma odasına giderken bir tartışma yaşandığı öğrenildi. Tuzlasporlular, Muslera’nın Gökhan Çıra’ya saldırdığını iddia ettiler. Konuyla ilgili konuşan Muslera, 'Maçtan sonra sadece ona gidip saygı duyması gerektiğini söyledim. Onun haricinde başka bir şey yok. Rakip takımla benim bir ilgim yok. Benim herhangi bir saldırım olamaz. Karakterime aykırı.' dedi..

GÖKHAN ÇIRA'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray alt yapısında yetişen Tuzlasporlu Gökhan Çıra ise; 'Fatih Terim'in ekibinden biri kafama vurdu. Sonra Fatih Terim gelmiş yanıma beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın sen ya? İlk maçın ardından sevinmişim. Tabi ki sevineceğim. Sen git PSG'ye, Real Madrid'e karşı böyle oyna.' açıklamasında bulundu.

Çıra, Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı maçtan sonra soyunma odasında yaptığı paylaşımla tepkileri çekmişti.Galatasaray'ın 4-0 kazandığı rövanş sonrası ise çıkan olayların başrolünde yer alan Gökhan Çıra'ya eski alt yapı oyuncularından tepki geldi.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor’da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikte. İkili sosyal medyada sık sık birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşıyor.

GÖKHAN ÇIRA'NIN EŞİ SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.