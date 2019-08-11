Göktaşı filminde kimler oynuyor?

Göktaşı filminin konusu: Göktaşı’nda, yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Trakya’da Günebakan köyünde yaşayanların en büyük derdi kuraklıktır. Kuralıktan kurtulmanın yollarını arayan köy halkı, yağmur duasına çıkmaya karar verir. Dualar edilir edilmez tüm gözler semaya çevrilir. Herkesin gözü yağacak yağmurdadır. Fakat onlar beklediklerinden bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Gökten yağmur yerine göktaşı parçaları düşer. Herkes şok içerisindedir. Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar inceleme yapmak için köye akın etmeye başlar ve incelemek için köylülerden aldıkları göktaşları için ciddi ücret öder. Köyün muhtarı İsmet ise bu işten yararlanmaya kararlıdır ve çeşitli kurnazlıklarla halkın sattıklarından bağış toplar. Halk bir yandan ajanlara yüksek fiyatlarla göktaşlarını satmaya çalışırken bir yandan da muhtarın yaptığı kurnazlıklarla uğraşır. Bu sırada muhtarın şarkıcı olma hayalleri kuran oğlu Bahadır, köye haber yapmaya gelen muhabir Ceylan’a gönlünü kaptırırı. Günebakan köyü bu zamana kadar böyle bir curcuna yaşamamıştır.

Caner Erzincan’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan gibi isimler yer alıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Şafak Sezer

Bülent Çolak

Ayhan Taş

Tuna Orhan

Mehmet Esen

Sinan Çalışkanoğlu

Ceyhun Fersoy

Yılmaz Gruda