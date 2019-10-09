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09.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Gök’ten ABD’ye sert tepki: Trump’a sözlerini aynen iade ediyoruz

TBMM Başkanvekili Levent Gök, “Türkiye tehditlere pabuç bırakacak bir ülke değildir. Ülkemize, ‘ekonomik yönden seni çökertirim’ diyen ABD Başkanı’nın, bir zengin şımarıklığıyla söylediği bu sözleri kendisine aynen iade ediyoruz” dedi.

Gök’ten ABD’ye sert tepki: Trump’a sözlerini aynen iade ediyoruz

TBMM Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında konuşan Meclis Başkanvekili Gök, Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nın, dünyadaki bütün mazlum ülkelere ve insanlara örnek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye tehditlere pabuç bırakacak bir ülke değildir. Görkemli bir geçmişi olan, bağımsızlık savaşını kazanan Türkiye’ye, ülkemize, ‘ekonomik yönden seni çökertirim’ diyen ABD Başkanı’nın, bir zengin şımarıklığıyla söylediği bu sözleri kendisine aynen iade ediyoruz. Ülkemiz, dışarıdan telkinlerle terbiye edilecek, kendilerine göre yola getirilecek bir ülke değildir. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Sorunlarımızı paylaşırız, gerekirse iç siyasette sert tartışmalarımızı yaparız ama bizim ülkemiz, bağımsız bir ülkedir. Başta ABD olmak üzere bütün devletler bilmelidir ki, Türkiye emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nı, bugün de aynı şekilde devam ettirecek kadrolara ve ruha sahiptir.” l 

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