Gönüllü askerlik için sıraya girdiler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na yurt içinden ve yurt dışından destek yağmaya devam ediyor. Birçok vatandaş gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Kürt kanaat önderleri de harekâta destek açıklamalarında bulundu.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde toplanan grup “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Kahrolsun PKK” sloganları atarak, Askeralma Bölge Başkanlığı’na kadar yürüdü. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, TSK’nin Rumların baskı ve zulmüne son vermek için 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekâtı’nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı’na katılmak istediklerini belirterek, “Harekâta katılmak için dilekçe vermeye geldik. Yakında Suriye sınırına gidip harekâta katılan askerlerimizi de ziyaret edeceğiz” dedi.

Şehit kızından dilekçe

İskenderun’da ise aralarında şehit kızının da bulunduğu 100 sağlık çalışanı, İskenderun Askerlik Şubesi’ne giderek gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Şube çıkışı konuşan Sağlık-Sen İskenderun Şube Başkanı Mehmet Fazıl Geçer, dilekçeye erkek ve bayan bütün sağlık çalışanlarının gönüllü olarak imza attığını belirtti.

İskenderun Devlet Hastanesi’nde çalışan dört çocuk annesi şehit kızı Fatma Mücahitoğlu da babasının Mersin’in Tarsus ilçesinde 1979’da teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu belirterek, “Ben de babam gibi bu vatana kanımı feda etmeye varım” dedi.

Muhtarlar da hazır

Adıyaman’da bir araya gelen 20 muhtar da, Adıyaman Askerlik Şubesine giderek harekâta katılmak istediklerini belirten dilekçe verdi. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Yaş itibarıyla bizi askere almasalar bile askerlerin postallarını boyamadan, bulaşık yıkamaya kadar tüm işleri yapmaya hazırız” dedi.