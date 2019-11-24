Goo Hara kimdir? Goo Hara neden öldü?

GOO HARA NEDEN ÖLDÜ?



K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğin tanınmış isimlerinden Goo Hara dün akşam evinde ölü bulundu. 2 Geçtiğimiz mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu hayranlarından özür dilemiş ve Japonya turnesini tamamlamıştı. 3 Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçisi olan Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı. 4 Güney Kore'nin Gangnam kentindeki Cheongdam mahallesinde, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından bulunan şarkıcı, geçen mayıs ayında da menajeri tarafından bulunmuştu. 5 2015 yılında solo kariyerine başlayan Goo Hara, intihar teşebbüsünden önce Instagram'da "Elveda" mesajı paylaşmıştı. 6 28 yaşındaki şarkıcı, yakın zamanda Japonya turnesine çıkarak bir dizi konser vermişti. Goo, hayranlarıyla son olarak dört gün önce verdiği konserde buluşmuştu. 7 Goo, ekim ayında hayatını kaybeden pop yıldızı Sulli ile de yakın arkadaştı. Sulli, internet üzerinde kendisine zorbalık yapan trollerin hedefi olmuş, eleştirilere dayanamayarak yaşamına son vemişti. 8 25 yaşındaki şarkıcının depresyon tedavisi gördüğü açıklanmıştı. Goo, yakın arkadaşı Sulli'yi kaybettikten sonra hayranlarını enişelere sürükleyen bir video paylaşmıştı. 9 Güney Kore, intihar oranı en yüksek olan ülkelerin başında geliyor. 10 Goo Hara'nın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı ancak ünlü şarkıcının geçmiş teşebbüsü intihar etmiş olabileceğine işaret ediyor.



GOO HARA KİMDİR?



Goo Hara (d. Ocak 13, 1991) Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinir.



2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile çıktıkları açıklandı. 27 mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklandı.