MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Google neden açılmıyor! Google, Youtube, Gmail'e neden girilemiyor? Sorun sadece Türkiye'de mi yaşanıyor?
ABONE OL
19.12.2019 - 11:39 |

Google neden açılmıyor! Google, Youtube, Gmail'e neden girilemiyor? Sorun sadece Türkiye'de mi yaşanıyor?

Dünyaca ünlü arama motoru Google'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Google'a bağlı Youtube, Gmail gibi birçok uygulamada erişim sıkıntıları yaşanıyor. Peki Google çöktü mü? Google'a neden erişim sağlanamıyor?

Google neden açılmıyor! Google, Youtube, Gmail'e neden girilemiyor? Sorun sadece Türkiye'de mi yaşanıyor?

Google'a dünya üzerinde birçok noktada erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar Google'a bağlı Gmail, Youtube gibi birçok siteye erişim sağlayamıyor. Google'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Twitter üzerinden dünyanın birçok yerinden kullanıcı erişim sağlanamadığına dair tweetler atıyor.

Google'a Türkiye dışında Bulgaristan, Makedonya, Amerika Birleşik Devletlerinin de dahil olduğu 23 ülkede erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar Google'da yaşanan erişim sıkıntısının nedeni alternatif arama motorları üzerinden yanıt aramaya çalışıyor. Google tarafından henüz yapılmış bir açıklama olmasa da Google'ın bir ddos bir server saldırısına maruz kalmış olabileceği yorumları yapılıyor. 

 

 

 

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber