Google neden açılmıyor! Google, Youtube, Gmail'e neden girilemiyor? Sorun sadece Türkiye'de mi yaşanıyor?

Google'a dünya üzerinde birçok noktada erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar Google'a bağlı Gmail, Youtube gibi birçok siteye erişim sağlayamıyor. Google'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Twitter üzerinden dünyanın birçok yerinden kullanıcı erişim sağlanamadığına dair tweetler atıyor.

Google'a Türkiye dışında Bulgaristan, Makedonya, Amerika Birleşik Devletlerinin de dahil olduğu 23 ülkede erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar Google'da yaşanan erişim sıkıntısının nedeni alternatif arama motorları üzerinden yanıt aramaya çalışıyor. Google tarafından henüz yapılmış bir açıklama olmasa da Google'ın bir ddos bir server saldırısına maruz kalmış olabileceği yorumları yapılıyor.