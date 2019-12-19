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19.12.2019 - 11:53 |

Google, Gmail ve Youtube neden çöktü? Google neden açılmıyor?

Google Türkiye genelinde çöktü. Youtube'a da girilemiyor. Bu nedenle vatandaşlar "Google ve Youtube neden çöktü?" sorularına cevap arıyor.

Google, Gmail ve Youtube neden çöktü? Google neden açılmıyor?

"Google Türkiye'den çekiliyor" haberlerinin ardından bugün Türkiye genelinde Google'a ve Youtube'a girilemiyor. Arama yapamayan ve 502 hatasıyla karşılaşanlar şimdi "Google ve Youtube neden çöktü?" sorularına cevap arıyor.

Arama motoru devi Google'dan henüz bir açıklama yapılmış değil. Biraz sonra yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.

BTK'DAN AÇIKLAMA

Son dakika gelen bir diğer bilgiye göre de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamada, kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı, çalışmalara devam edildiği belirtildi.

GOOGLE'IN ÇÖKMESİNİN ARDINDAN GELEN YORUMLAR

Google çöktü bizde işler kesat

Google girebiliyoruz da Youtube giremiyoruz

Gmail, YouTube, Google Arama, Google Analytics, Google Search Console özetle Google servisleri çöktü. haydaa

Google'ın hiçbir servisi , Spotify ve Steam'in oyun içi servisleri çalışmıyor.

Sanki internette elektrik kesilmiş gibi bir hissiyat, Google, geri dön kral.

Google chrome patladı sanırım

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