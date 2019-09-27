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27.09.2019 - 07:21 |

Google yeni yaşına özel Doodle hazırladı! Google'ın 21. yaş günü

Google bu sefer kendisi için özel bir tasarım hazırladı. Özel günleri ve tarihleri ana sayfasına taşıyan Google bugünkü sayfasını kendi yaş günü için tasarladı. Bugün Google'ın 21. doğum günü...

Google yeni yaşına özel Doodle hazırladı! Google'ın 21. yaş günü

Google'dan kullanıcılarını şaşırtan Doodle. 21. yaş günü olması sebebiyle Google bugünkü ana sayfasını doğum günü için ayırdı. Özel bir Doodle tasarlayan Google 21 yıl önce bugün ilk adımlarını atmıştı.

GOOGLE'IN 21. YAŞ GÜNÜ

21 yıl önce, iki Stanford Ph.D. öğrenciler, Sergey Brin ve Lawrence (Larry) Page, “büyük ölçekli bir arama motorunun” prototipinin başlatılması hakkında bir bildiri yayınladılar.

Öğrenciler, “Sistem ismimizi Google’ı seçtik, çünkü googol'ün yaygın bir yazımıdır veya 10100 ve çok büyük ölçekli arama motorları oluşturma hedefimize iyi uyuyor” dedi.

Bugün Google, her yıl trilyonlarca arama sorgusuna cevap vererek, tüm dünyada 100'den fazla dilde faaliyet göstermektedir.

Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
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