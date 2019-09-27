Google yeni yaşına özel Doodle hazırladı! Google'ın 21. yaş günü

Google'dan kullanıcılarını şaşırtan Doodle. 21. yaş günü olması sebebiyle Google bugünkü ana sayfasını doğum günü için ayırdı. Özel bir Doodle tasarlayan Google 21 yıl önce bugün ilk adımlarını atmıştı.

GOOGLE'IN 21. YAŞ GÜNÜ

21 yıl önce, iki Stanford Ph.D. öğrenciler, Sergey Brin ve Lawrence (Larry) Page, “büyük ölçekli bir arama motorunun” prototipinin başlatılması hakkında bir bildiri yayınladılar.

Öğrenciler, “Sistem ismimizi Google’ı seçtik, çünkü googol'ün yaygın bir yazımıdır veya 10100 ve çok büyük ölçekli arama motorları oluşturma hedefimize iyi uyuyor” dedi.

Bugün Google, her yıl trilyonlarca arama sorgusuna cevap vererek, tüm dünyada 100'den fazla dilde faaliyet göstermektedir.