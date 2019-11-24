Google'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü jesti! 24 Kasım Öğretmenler Gününün önemi nedir?

24 Kasım Öğretmenler Günü yurdun dört bir yanında çoşku ile kutlanıyor. Çocukların ailelerinin ardından kendilerini en güvende hissettiği ortamlar olan okullarda eğitim veren binlerce öğretmen, anne ve babanın ardından okulda eğitim alan öğrencilere birer abi, bazen birer abla, ve her daim eğitici olarak öğrencilerin hayatta bir yere gelebilmesi için çabalıyor. Bazı durumlarda anne ve babaların bile çocuklarına tahammül edemediği anlar olmasına rağmen Öğretmenler gün boyunca okula gelen öğrencilerin dili, dini ve cinsiyetini ayırt etmeksizin eğitim vermeye devam ediyor. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin okuma ve yazmayı öğrendiği hayatına yön veren bilgileri ona sunan öğretmenini asla unutamıyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google'da 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıyarak Öğretmenlere jest yaptı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜN ÖNEMİ

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir