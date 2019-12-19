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19.12.2019 - 18:20 | | AA

Google'dan son dakika erişim kesintisi açıklaması

Google'dan yapılan açıklamada, "Bulgaristan'daki ağ üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eş zamanlı fiber kesintisi sorunu, bu bölgede yaşanan kesintiden etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye saati ile 13.36 itibarıyla tamamen çözüldü." ifadesine yer verildi.

Google'dan son dakika erişim kesintisi açıklaması

 

Google Cloud Platformundan, Türkiye'deki kullanıcıların kendi servislerine erişim sorunu yaşamasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bulgaristan'daki ağ üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eş zamanlı fiber kesintisi sorununun, bu bölgede yaşanan kesintiden etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye saati ile 13.36 itibarıyla tamamen çözüldüğü bildirildi.

"Araştırma sürdürüyoruz"

Söz konusu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktası üzerinden erişen kullanıcıların servislere ulaşamadığı kaydedilen açıklamada, "Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız." ifadesine yer verildi.

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