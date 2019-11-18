MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriGören hayrete düşüyor! 40 yıldır cam yiyor
18.11.2019 - 17:12 | | DHA

Gören hayrete düşüyor! 40 yıldır cam yiyor

Bursa’nın İznik ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

Gören hayrete düşüyor! 40 yıldır cam yiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi.

Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum dedi.

 

 

 

    14 yaşındaki kıza, öz amcası 4 yaşından itibaren istismarda bulunmuş!İzmit’te, saçlarını yolup, saatlerce kendisini banyoya kilitleyen, son olarak da intihara teşebbüs eden 14 yaşındaki E.A.'ya 4 yaşından beri öz amcasının cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin 'olayı kapatalım' dediği küçük kızın annesi, tüm tehditlere karşın şikayetçi oldu. Tutuklanan evli ve 1 çocuk babası amcanın yargılanmasına yarın başlanacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3600 ek gösterge son durum ne? Ne zaman çıkacak, TBMM'ye geldi mi?

    3600 ek gösterge son durum ne? Ne zaman çıkacak, TBMM'ye geldi mi?

    Son depremler 18 Kasım... Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri Kandilli

    Son depremler 18 Kasım... Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri Kandilli

    Uzmanlardan şok uyarı: Ölümcül olabilir

    Uzmanlardan şok uyarı: Ölümcül olabilir

    Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

    Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

    Sıradaki Haber