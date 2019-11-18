Gören hayrete düşüyor! 40 yıldır cam yiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi.
Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum dedi.
14 yaşındaki kıza, öz amcası 4 yaşından itibaren istismarda bulunmuş!İzmit’te, saçlarını yolup, saatlerce kendisini banyoya kilitleyen, son olarak da intihara teşebbüs eden 14 yaşındaki E.A.'ya 4 yaşından beri öz amcasının cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin 'olayı kapatalım' dediği küçük kızın annesi, tüm tehditlere karşın şikayetçi oldu. Tutuklanan evli ve 1 çocuk babası amcanın yargılanmasına yarın başlanacak.