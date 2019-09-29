GÃ¶renler jandarmaya haber verdi, gerÃ§ek ÅŸoke etti

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Ã‡altÄ± Mahallesi sahilinde yazlÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede bir kiÅŸi, jandarmaya torpidoya benzer bir cisim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ihbarÄ±nda bulundu. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± DikbÄ±yÄ±k Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, yaklaÅŸÄ±k 3 kilometre Ã§apÄ±nda gÃ¼venlik ÅŸeridi oluÅŸturdu, Ã§evredeki yazlÄ±klarda kalanlarÄ± tahliye etti.

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± bomba imha ekipleri, sÃ¶z konusu cismin denizaltÄ± mÃ¼himmatÄ± olduÄŸunu belirledi.









DenizaltÄ± mÃ¼himmatÄ± imha edilmek Ã¼zere bomba imha ekiplerine teslim edildi.