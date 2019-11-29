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29.11.2019 - 18:49 | | İHA

Görenler şaşırdı! Bir değil iki tane...

Ordu’nun Fatsa ilçesinde aynı anda görülen iki gökkuşağı şaşkınlık oluşturdu.

Görenler şaşırdı! Bir değil iki tane...

Pek sık rastlanmayan doğa olaylarından birisi Fatsa ilçesinde az yağan yağmur sonrası gerçekleşti. Gökyüzünde önce bir gökkuşağı belirirken, kısa bir süre sonra üzerinde ikincisi ortaya çıktı. Saat 17.15'te meydana gelen görüntüyü cadde ve sokaklarda vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 5 dakika sonunda iki gökkuşağı birden kayboldu.

Görenler şaşırdı Bir değil iki tane...



Pek nadir görülen iki gökkuşağını gören vatandaşlardan Yakup Sucu, ilk defa iki tane gökkuşağını aynı anda gördüğünü ifade ederek şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

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