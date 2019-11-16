GÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼... Ã–ylece kaldÄ±

16.11.2019 - 19:27 |
Görenler ÅŸaÅŸkÄ±na döndü... Öylece kaldÄ±!
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Siverek ilÃ§esinde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan ve taklalar atan hafif ticari araÃ§, Ã¶n kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¼zerinde, direÄŸe dayalÄ± haldeÂ dik ÅŸekilde asÄ±lÄ± kaldÄ±.Â
Kaza, sabah saatlerinde Siverek- KaracadaÄŸ Mahallesi yolunda meydana geldi. AydÄ±n KulaksÄ±z yÃ¶netimindekiÂ 63 VV 293 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂ takla attÄ±.
Yol kenarÄ±ndaki telefon direÄŸine dayanan araÃ§, Ã¶n kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¼zerinde asÄ±lÄ± kaldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yara almadÄ±ÄŸÄ± kaza sonrasÄ± bÃ¶lgeye gelen mahalleli aracÄ±n duruÅŸunuÂ gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. BazÄ±larÄ± ise aracÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekip sosyal medyada paylaÅŸtÄ±. Kazada hasar gÃ¶ren araÃ§ daha sonra Ã§ekiciyle bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±Â
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüÄŸünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta iÅŸleten Ercan Kurt'un yanÄ±nda çalÄ±ÅŸan garson, arkadaÅŸÄ±yla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüÄŸü yönünde anons yaptÄ±rdÄ±. ÖldüÄŸüne dair anonsu duyunca soluÄŸu belediyede alÄ±p, saÄŸ olduÄŸu yönünde ikinci bir anons yaptÄ±ran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakÄ±nlarÄ±na tek tek durumu açÄ±klamak zorunda kaldÄ±.