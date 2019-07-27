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27.07.2019 - 11:26| DHA

Balıkesir'de korkunç kaza! O kadar şiddetli çarptı ki...

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, dut ağacına çarptı. Kazada sürücü Onur Ceylan öldü, yanındaki Ali Rıza Sekmen ise yaralandı.

Balıkesir'de korkunç kaza! O kadar şiddetli çarptı ki...
Görenleri şoka sokan ölüm!
Görenleri şoka sokan ölüm!
Görenleri şoka sokan ölüm!
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Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde Sanayi Cami önünde meydana geldi. Onur Ceylan  (22) yönetimindeki 10 UK 735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağacın bir parçası devrildi, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazada, sürücü Onur Ceylan ile beraberindeki Ali Rıza Sekmen ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahaleye rağmen Onur Ceylan kaza yerinde hayatını kaybetti. Ali Rıza Sekmen ise Bigadiç Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakıma alındı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ceylan'ın cansız bedeni, Bigadiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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