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27.11.2019 - 09:14 | | İHA

Görenlerin içi sızladı! Bir kadın su verip...

Taksim Meydanı’nda aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir kadın Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı. Kadının durumunu gören başka bir kadın ona su vererek yardım etti. Yürekleri burkan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görenlerin içi sızladı! Bir kadın su verip...

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir kadının Cumhuriyet Anıtı önünde uzun süre hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Duruma anlam veremeyen vatandaşlar kadına baktıktan sonra uzaklaşırken, bir kadın hareketsiz yatan kadının yanına gelerek yardım etmek istedi.

Aşırı alkollü olduğu öğrenilen kadına su veren genç kadın ardından durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kadının yürek burkan o halleri ise kameralara yansıdı.

Görenlerin içi sızladı Bir kadın su verip...

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