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15.12.2019 - 20:21 | | AA

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı

 

Kızıltepe'de 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

HDP'li Belediye Başkanı Yılmaz, 4 Kasım'da, Mardin 2. Ag?ır Ceza Mahkemesinin 2014/111 Esas sayılı kovus?turma dosyası kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam etmesi ayrıca Mardin Cumhuriyet Bas?savcılıg?ının 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı tero?r örgu?tu?ne üye olmak" suc?undan hakkında yürütülen sorus?turmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının onayı ile gec?ici bir tedbir olarak go?revinden uzaklas?tırılmış, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

Akü hırsızları yakalandıMardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile iş makinelerinden akü hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi, özel ekibin güvenlik kameraları üzerinde 4 bin saat süren incelemesiyle yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.
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