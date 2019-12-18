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18.12.2019 - 23:27 | | AA

Görgü tanıkları deprem oluyor sandı!

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları deprem oluyor sandı!

Feyzi Dereli idaresindeki 26 ABP 063 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu otogar mevkisinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Devrilen araç içinde sıkışan sürücü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görgü tanıkları deprem oluyor sandı


Yaşamını yitirdiği belirlenen Dereli'nin cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın tanığı Mustafa Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şeker köprüsünden geliyordum, önüme direk düştü. Anlamadım ne olduğunu, 'Deprem mi oluyor' dedim. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Kazayı görünce hemen durduk. Baktık bir kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye baktık. Adam içerideydi. Nabız atıyor mu diye baktılar, başta atıyordu. Sonra vefat etti." dedi.

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