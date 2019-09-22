22.09.2019 - 07:50 |
Görkemli tören
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller Bodrum İskele Meydan’ında gerçekleşen görkemli bir törenle takdim edildi.
Sunuculuğunu Hakan Bilgin’in üstlendiği organizasyonda; SİSAY Başarı Ödülü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla’ya, SİSAY Onur Ödülü Birol Güven ile Mustafa Uslu’ya, SİSAY Basın Özel Ödülü Ali Eyüboğlu’na, SİSAY Emek Ödülü Hakan Bilgin’e ve SİSAY Genç Yetenek Ödülü ise Hayat Van Eck’a verildi.
SİSAY Basın Özel Ödülü’nü Eyüboğlu aldı.