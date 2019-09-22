Görkemli tören

Sunuculuğunu Hakan Bilgin’in üstlendiği organizasyonda; SİSAY Başarı Ödülü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla’ya, SİSAY Onur Ödülü Birol Güven ile Mustafa Uslu’ya, SİSAY Basın Özel Ödülü Ali Eyüboğlu’na, SİSAY Emek Ödülü Hakan Bilgin’e ve SİSAY Genç Yetenek Ödülü ise Hayat Van Eck’a verildi.

SİSAY Basın Özel Ödülü’nü Eyüboğlu aldı.