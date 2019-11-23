Görme kaybında ‘Tamkan’ umudu

Psikolog Arif Uğur Tamkan geliştirdiği teknikle, kafa travması ve inme sonrası ortaya çıkan görme kayıplarının tedavisinde hastaların umudu oldu. Türkiye’de literatüre giren “3 boyutlu gözlük ve egzersizle” uygulanan teknik, motosiklet kazası sonucu görme kaybı yaşan üniversite öğrencisi Samet Koçak’a da ışık oldu. Koçak, “Tamkan Tekniği” ile yeniden görmeye başladı.



3 boyutlu gözlük



Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde çalışan Psikolog Arif Uğur Tamkan, kendi geliştirdiği ve “Tamkan Tekniği” adını verdiği yöntemle görme kaybı yaşayanların umudu oldu.



Yaklaşık 15 yıldır görme üzerine çalıştığını belirten Tamkan, “Bugüne kadar kafa travmasında ve inme nedeniyle ortaya çıkan görme bozuklarında literatürde, karşılaştırmalı tartışmalar var, ama buna yönelik tedavi konusunda henüz bir konsensus yok. Biz tedaviyi bulduk. 50’nin üzerinde vakada başarıya ulaştık. ‘Türkiye’de Tamkan Tekniği’ literatüre girdi. Uluslararası alanda da yayınlayacağımız makalede tekniği tüm ayrıntılarıyla anlatacağım” dedi.



Teknik hakkında bilgi veren Psikolog Tamkan, şunları söyledi: “Tamkan tekniğinde bir 3 boyutlu gözlük kullanıyorum. Hastalarımıza 3 boyutlu videolar izletiyoruz. Daha sonra yine benim geliştirdiğim egzersizlere geçiyoruz. Bununla beraber, hastamızın dikkatini de artırdıktan sonra bunların hepsini bir araya getiriyoruz, egzersizlerle sonuca gidiyoruz. Özellikle kafa travması sonrasında ortaya çıkan görme bozuklukları, inmeyle beraber beyin kanaması sonrasında ortaya çıkan görme alanı kayıplarına yönelik bir tedavi bu.”



‘Artık her şeyi net görüyorum’



Motosiklet kazası sonrası görme kaybı yaşayan Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Samet Koçak, “Tamkan Tekniği” uygulanan hastalar arasında yer aldı. Koçak, “Hocamızın uyguladığı teknikle her şeyi net görebiliyorum” dedi.



Anne Elif Koçak ise, “Samet yakın mesafede kapıyı bile göremiyordu. Hocamızın uyguladığı teknikle hem gözleri hem de algılaması açıldı. Buraya geldiğinde unutkanlığı çok fazlaydı” diye konuştu.