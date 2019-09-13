Görümce filmi konusu ve başrol oyuncuları

Görümce filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren Görümce filmi izleyici tarafından beğenildi. Toplamda 1.914.199 seyirci tarafından izlenen Görümce filmi gişeden 22.226.055,38 TL hasılat elde etti. Peki Görümce filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

GÖRÜMCE FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Görümce filminin başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece, Zeynep Kankonde, Danilo Zanna, Dilşah Demir, İnci Pars, Özlem Öçalmaz, Özlem Tokarslan ve Furkan Bayraktar yer alıyor.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder.

Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...