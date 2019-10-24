Görümce filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Görümce filmi bu akşam TV'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün yer aldığı filmi 1 Aralık 2016 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen film Türkiye'de 19 hafta boyunca vizyonda kalırken 1.914.199 seyirci tarafından izlendi ve 22.226.055,38 TL hasılat elde etti.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay - Yeliz

Buğra Gülsoy - Ahmet

Eda Ece - Deniz

Zeynep Kankonde

Danilo Zanna

Dilşah Demir

İnci Pars

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...