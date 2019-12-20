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20.12.2019 - 11:05 | | DHA

Görünce sinir krizi geçirdi! Acı olay...

Muğla'da, kavşakta kamyon çarpan otomobilin sürücüsü Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha (32) yaşamını yitirdi.

Görünce sinir krizi geçirdi! Acı olay...

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Muğla- Antalya Karayolu'nun Gülağzı Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'den Ula yönüne giden Seferiye Menteş (44) yönetimindeki 09 LC 117 plakalı kamyon, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Gülağzı Mahallesi'nden anayola giriş yapan Savaş Çulha yönetimindeki 48 N 5260 plakalı otomobile sol yanından çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışarak can verdiği belirlenen Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulha'nın cesetleri itfaiye ekiplerince hidrolik makaslarla kesilen otomobilden çıkarıldı. 2 çocuklu Çulha çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çiftin acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Görünce sinir krizi geçirdi Acı olay...

Kazayı yaralı olarak atlatan kamyon şoförü Seferiye Menteş ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kamyon şoförü Menteş'in jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada yaşamını yitiren Savaş Çulha'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde işçi, eşi Fatma Çulha'nın ise bir marketler zincirinde kasiyer olarak çalıştığı öğrenildi.

Görünce sinir krizi geçirdi Acı olay...

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