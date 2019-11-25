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25.11.2019 - 12:45 |

Görüntü paylaşıldı! Hedef tam isabetle vuruldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, OMTAS füzesinin hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedefin başarıyla vurulduğunu açıkladı.

Görüntü paylaşıldı! Hedef tam isabetle vuruldu
Görüntü paylaşıldı! Hedef tam isabetle vuruldu
Görüntü paylaşıldı! Hedef tam isabetle vuruldu
Görüntü paylaşıldı! Hedef tam isabetle vuruldu
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapılan açıklamada, "STA Projesi kapsamında Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedef başarıyla vuruldu. Kalifikasyon testleri bu yıl sonuna kadar tamamlanıp 2020 itibarıyla teslimata başlanacak. Toplam 260 araç teslim edilecek" denildi.

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