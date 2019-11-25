25.11.2019 - 12:45 |
Görüntü paylaşıldı! Hedef tam isabetle vuruldu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, OMTAS füzesinin hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedefin başarıyla vurulduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapılan açıklamada, "STA Projesi kapsamında Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedef başarıyla vuruldu. Kalifikasyon testleri bu yıl sonuna kadar tamamlanıp 2020 itibarıyla teslimata başlanacak. Toplam 260 araç teslim edilecek" denildi.
Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası kameradaDudullu’dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğu da kavgayı gözyaşları içinde izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.