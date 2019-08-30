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30.08.2019 - 21:30| AA

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Gözaltına alındı

İstanbul'da çocuğa otobüs kullandırdığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer alan yer alan sürücü, gözaltına alındı.

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, bir sürücünün çocuğa otobüs kullandırmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu, 34 TL 8980 plakalı otobüs sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

H.K'ya, 343 lira trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

Sürücü H.K, hakkında adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Polis Merkezi'ne sevk edildi.

'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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