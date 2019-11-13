Görüntüler incelenecek

13.11.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul
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Le Mesurier’in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı.
Başsavcılık, Mesurier’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kamera görüntülerinin ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporunun beklendiğini bildirdi.
Washington'da Erdoğan alarmı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.