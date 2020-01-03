Görüşmeleri mercek altında

“Silahlı terör örgütü üyeliği” ve “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçlarından hakkında 18.5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in en fazla görüşmeyi FETÖ’nün sözde TSK imamı ve istişare üyesi Ali Bayram ile gerçekleştirdiği tespit edildi.

Elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan Demir hakkında ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçlamasıyla hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, 2011-2015 arasında ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Demir’in, FETÖ’nün sözde tepe yönetimindeki 5 kişi ile 121 telefon irtibatı olduğu tespit edilmişti.

‘İnsani temaslar’

Demir bu tespitler için, “Bu, benim ÖSYM başkanlığım öncesindeki döneme aittir. Bu görüşmeler öğretim üyesi olarak işimizle ilgili akademik konularla ilgili yapılan görüşmelerdir. Ya da bayram kutlaması şeklinde insani temaslardır” demişti. İddianamede, Demir’in en fazla görüşmeyi 2006-2014 yıllları arasında 90 kez telefonda irtibat kurduğu FETÖ’nün sözde TSK imamı ve istişare üyesi Ali Bayram ile yaptığı belirlendi.

Yeşil kategoride

İddianamede, Demir’in örgütün Türkiye’den ilk firar eden yöneticilerinden ve sözde ABD imamı eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan ile de 2010-2013 arasında 25 kez iletişime geçtiği bilgisi yer aldı. Demir’in FETÖ’nün beyin takımında yer alan, İç Anadolu ve Ankara imamı firari Cemil Koca’yla iletişimi de tespit edildi. İddianamede, Demir’in Koca ile 2008’de üç kez telefonda görüştüğüne yer verildi. Terörde Arananlar Listesi’nde yeşil kategoride bulunan Koca, FETÖ çatı davası ile KPSS sorularının çalınması davalarının firari sanığı.

Üç görüşme kaydı

İddianamede, örgütün 73 örgüt yöneticisi arasında yer alan ve yurt dışına kaçan Suat Yıldırım ile 2012-2013 arasında iki kez görüştüğü kaydedildi. Yıldırım, FETÖ’nün sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ü Sakarya Üniversitesi’ne aldıran kişi olarak biliniyor. Firari olan Yıldırım, 1993-1995 döneminde Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yapmış, son olarak Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yaparken 4 Eylül 2015’te yurt dışına kaçmıştı.

Demir’in örgütün Batı Avrupa İmamı Süleyman Tiftik ile ise, 2006’da bir kez görüştüğü ifade edildi. Demir’in eşi B.D.’nin de, Koca ile 2012’de üç kez görüşme kaydının bulunduğu da iddianamede yer alan görüşmeler arasında. İddianamede, Demir’in kardeşi K.D.’nin ortağı olduğu yazılım şirketinin terörist elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısı sonrası Bank Asya hesaplarındaki artışa da dikkat çekildi.